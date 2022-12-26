АФК "Система" вышла из капитала "СБ Благосостояние", владеющей 2 управляющими компаниями

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" вышло из капитала ООО "СБ Благосостояние", владеющего двумя управляющими компаниями – АО "Управляющая компания "Первая" (ранее "Сбер Управление Активами") и ООО "Современные фонды недвижимости" (ранее "Сбер Фонды Недвижимости"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Корпорация стала владельцем 49% "СБ Благосостояние" в марте – по итогам инвестиционных сделок, в результате которых Сбербанк продал 51% компании.

На 23 декабря структура АФК - ООО "Система Телеком Активы" - больше не входила в число совладельцев "СБ Благосостояние". При этом 25,5% получило ООО "Деметра Траст" Марии Аношиной, 23,5% - ООО "Ультрамарин" Ильи Гусева, который также является гендиректором "СБ Благосостояние". Оба ООО зарегистрированы в конце октября 2022 года.

Крупнейшим владельцем "СБ Благосостояние" с 49% остается ООО "СБ Киб Холдинг" (по последним открытым данным, входило в группу Сбера). Еще 2% - у миноритарного акционера спецдепозитария Сбербанка Михаила Колпакова.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк. В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

В момент сделки по вхождению АФК "Система" в капитал "СБ Благосостояние" сообщалось, что "Сбер Управление Активами" и "Сбер Фонды Недвижимости" проведут ребрендинг и продолжат развивать бизнес под брендами "Управляющая компания "Первая" и "Современные фонды недвижимости", соответственно.

УК "Сбер Управление Активами" была основана в 1996 году как часть бизнеса инвесткомпании "Тройка Диалог". Компания специализируется на предоставлении услуг по доверительному управлению активами на фондовом рынке. В 2012 году ее приобрел Сбербанк, и компания была переименована в "Сбербанк Управление активами", а потом в "Сбер Управление активами". По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", по итогам 2021 года компания занимала первое место по стоимости активов под управлением среди российских управляющих компаний - более 1,5 трлн руб.

УК "Сбер Фонды Недвижимости" была образована в 2020 году, специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). По данным компании, объем средств, вложенных частными инвесторами в фонды компании на конец 2021 года, составил 80 млрд руб.