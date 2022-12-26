Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

АФК "Система" вышла из капитала "СБ Благосостояние", владеющей 2 управляющими компаниями

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" вышло из капитала ООО "СБ Благосостояние", владеющего двумя управляющими компаниями – АО "Управляющая компания "Первая" (ранее "Сбер Управление Активами") и ООО "Современные фонды недвижимости" (ранее "Сбер Фонды Недвижимости"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Корпорация стала владельцем 49% "СБ Благосостояние" в марте – по итогам инвестиционных сделок, в результате которых Сбербанк продал 51% компании.

На 23 декабря структура АФК - ООО "Система Телеком Активы" - больше не входила в число совладельцев "СБ Благосостояние". При этом 25,5% получило ООО "Деметра Траст" Марии Аношиной, 23,5% - ООО "Ультрамарин" Ильи Гусева, который также является гендиректором "СБ Благосостояние". Оба ООО зарегистрированы в конце октября 2022 года.

Крупнейшим владельцем "СБ Благосостояние" с 49% остается ООО "СБ Киб Холдинг" (по последним открытым данным, входило в группу Сбера). Еще 2% - у миноритарного акционера спецдепозитария Сбербанка Михаила Колпакова.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк. В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

В момент сделки по вхождению АФК "Система" в капитал "СБ Благосостояние" сообщалось, что "Сбер Управление Активами" и "Сбер Фонды Недвижимости" проведут ребрендинг и продолжат развивать бизнес под брендами "Управляющая компания "Первая" и "Современные фонды недвижимости", соответственно.

УК "Сбер Управление Активами" была основана в 1996 году как часть бизнеса инвесткомпании "Тройка Диалог". Компания специализируется на предоставлении услуг по доверительному управлению активами на фондовом рынке. В 2012 году ее приобрел Сбербанк, и компания была переименована в "Сбербанк Управление активами", а потом в "Сбер Управление активами". По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", по итогам 2021 года компания занимала первое место по стоимости активов под управлением среди российских управляющих компаний - более 1,5 трлн руб.

УК "Сбер Фонды Недвижимости" была образована в 2020 году, специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). По данным компании, объем средств, вложенных частными инвесторами в фонды компании на конец 2021 года, составил 80 млрд руб.

АФК Система СБ Благосостояние
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

Штрафы за "слив" персональных данных в РФ планируется привязать к размеру утечки

Закупки зерна в госфонд РФ превысили запланированные на 2022 год 3 млн тонн

В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть

В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

ФАС разрешила компании Говора купить активы логистического партнера McDonald's

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });