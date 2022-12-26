ЕАЭС к 26 декабря увеличил производство сахара на 3,9%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС к 26 декабря выработали 5,88 млн тонн свекловичного сахара, что на 3,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

Основная доля - 5,32 млн тонн - выработана в РФ. По данным Союзроссахара, это на 3,5% (на 180 тыс. тонн) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 50 из 65 сахарных заводов.

По информации ассоциации сахаропроизводителей "Белсахар", из свеклы нового урожая в Белоруссии произведено 475,5 тыс. тонн сахара, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

В Казахстане сахарную свеклу перерабатывает Коксуский сахарный завод. Он произвел 25,08 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 4,1% больше прошлогоднего.

В Киргизии из сахарной свеклы урожая этого года произведено 60,09 тыс. тонн сахара. Это на 24,7% больше показателя на 26 декабря прошлого года.

"С учетом урожая сахарной свеклы и темпов ее переработки прогноз производства свекловичного сахара в странах ЕАЭС в текущем сезоне сохраняется на уровне 6,8-6,9 млн тонн", - констатирует Евразийская сахарная ассоциация.