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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Роспотребнадзор посоветовал не класть конфеты с алкоголем в самодельные новогодние подарки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал не добавлять в самодельные сладкие новогодние подарки для детей карамель и кондитерские изделия, содержащие 0,5% этанола, а при покупке готовых подарков, отдать предпочтения тем, что продаются в магазинах, супермаркетах и официальных рынках.

"Вы также можете сформировать сладкий подарок самостоятельно. Например, приобрести любимые конфеты детей, добавить к сладостям игрушку (обязательно в упаковке) и красиво оформить. Обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на памятку для потребителей по выбору сладких новогодних подарков.

В состав сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Внутри подарка может находится игрушка, которая должна быть в отдельной упаковке.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу - это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей.

Сладкие новогодние подарки рекомендуется приобретать в местах организованной торговли.

По требованию покупателя, продавец подарка обязан предоставить декларации о соответствии, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.

Роспотребнадзор
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