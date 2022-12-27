Силуанов заявил, что price cap может повлиять на дисконты, но цена Urals будет привязана к рынку

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Потолок цен на российскую нефть может повлиять на дисконты к Brent, с которыми реализуется покупателям смесь Urals, но ее цена все равно будет привязана к рыночным условиям, а не к параметрам price cap, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ценовой потолок был введен в начале декабря, Россия неоднократно заявляла, что не будет продавать нефть в те страны, которые его придерживаются.

Как сообщил Силуанов журналистам, Минфин не пересматривал бюджетные проектировки в связи с введением price cap.

"Оценки не пересматривали, потому что продавать нефть все равно будем, котировки все равно будут зависеть от рыночных котировок нефти мировых. Да, вопрос дисконта, какой будет дисконт. Потому что будет нефть $100, мы же за $60 не будем продавать, будем продавать гораздо выше и все равно найдём потребителей для покупки этой нефти. Будет $150 - будем еще выше. Сейчас чуть приподнялись цены, за $80 уже Brent", - отметил министр.

"Установление потолков - понятно, что все это не рыночно, но цены-то на Brent рыночные, и от этого уже будут зависеть и вопросы цены договоренности между нашими экспортерами и потребителями нашей нефти и нефтепродуктов", - пояснил Силуанов.

Действие price cap, по его словам, существенно для России только в той части, что в те страны, которые его установили, поставки вестись не будут.

"Значит, будут другие страны. Да, вырастет (в стоимости - ИФ) логистика. Дисконты могут от этого измениться - ну, могут. Но, во всяком случае, наши расходные обязательства будут исполнены, мы все для этого сделаем", - заявил министр, напомнив, что для покрытия дефицита бюджета будут использоваться два источника - заимствования и средства ФНБ.

Что касается стабильности поступления в страну валютной выручки, то, как отметил Силуанов, "все будет зависеть от того, насколько будет спрос на нефть, насколько будет предложение нефти и насколько наши экспортеры найдут новые рынки сбыта".