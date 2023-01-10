В Кремле сообщили о внимательном отслеживании цен на российскую нефть

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В российском правительстве, в первую очередь вице-премьер Александр Новак и Министерство энергетики, внимательно отслеживают изменения цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете об указе президента, который был выпущен в ответ на решение по потолку (цен на нефть - ИФ). Эта ситуация тщательно отслеживается", - сказал он на брифинге.

"Конечно, требуются большое внимание и очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики", - добавил Песков.

Путин в конце декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, запрещающий их продажу, если контракты предусматривают данные ценовые ограничения. Запрет на поставки нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением price cap будет определена правительством позже (но не ранее 1 февраля).

23 декабря вице-премьер Александр Новак, комментируя колебания цены нефти Urals, объяснил их неопределенностями и выразил уверенность, что котировки вскоре стабилизируются.