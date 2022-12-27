Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7% во главе с "Роснефтью"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после католического Рождества и подросшей нефти благодаря ожиданиям смягчения антиковидных ограничений в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,7% во главе с бумагами "Роснефти", продолжающими отыгрывать дивидендные новости.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2143,04 пункта (+0,2%), индекс РТС - 984,05 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 68,6 рубля (-0,69 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+1%), Polymetal (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании 23 декабря в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 2022 год в размере 20,39 руб. на акцию.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи общая картина пока остается нейтральной, продолжается консолидация в боковой формации. До конца года позитивных катализаторов для рынка не ожидается, текущая неделя и начало следующего года, скорее всего, пройдут спокойно до появления "свежей" ликвидности на рынке. После рождественских праздников откроются во вторник рынки США, однако там тоже ожидается безыдейный день.

Тем временем, представители ЦБ РФ связывают прошедшее ослабление рубля с ухудшением внешних условий из-за снижения цены на нефть. Если эта ситуация будет устойчивой, то спад ВВП РФ на 3,8% и дальнейшее ослабление рубля могут стать основным сценарием прогноза на 2023 год, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций".

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 1%, биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с рождественскими праздниками), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что Китай намерен существенно смягчить антиковидные ограничения с 8 января.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли по итогам девятого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились. Показатель увеличился на 2,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3,7%.

Объем розничных продаж в стране в ноябре сократился на 1,1% относительно предыдущего месяца. Падение произошло впервые с июня.

Безработица в Японии в ноябре опустилась до 2,5% - до минимума с февраля 2020 года. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. В предыдущие два месяца безработица находилась на отметке 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в Японии в ноябре, упало на 1,4% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения на 1,5%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут на информации о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $84,72 за баррель (+1%), февральская цена WTI - $80,29 за баррель (+0,9%).

В понедельник торги нефтью не проводились из-за католического Рождества.

Власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает Bloomberg. Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность превышает 1,8 млн баррелей в сутки.