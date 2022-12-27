Белоусов заявил, что пик спада потребления пройден, но темп восстановления ниже ожиданий

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Потребительский спрос в РФ прошел пик спада и восстанавливается, но темпами примерно вдвое меньше, чем рассчитывало правительство, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, отметив, что ускорение восстановления потребительской активности - задача правительства на 2023 год.

"У нас очень медленно восстанавливается потребительский рынок. И мы видим, что ситуация такая вот "около стагнации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Белоусов пояснил, что рост есть, но он ниже ожидаемого. "Я для себя ставил задачу, чтобы он восстанавливался, (чтобы) индексы со снятой сезонностью примерно были 0,7-0,8-1% в месяц... Опыт подсказывает, что траектория такая является оптимальной, не сверхъестественной какой-то, оптимальной на стадии восстановления. Он у нас сейчас 0,2-0,5% примерно восстанавливается. То есть, я считаю, в два раза ниже примерно тех темпов, которые нам бы хотелось", - заявил он.

По мнению первого замглавы правительства, причина низких темпов восстановления потребительского спроса - в медленном росте реальной заработной платы на фоне низкой безработицы и спаде потребительского кредитования.

"У нас практически свернулось потребительское кредитование. Это был такой мощный фактор поддержки потребительского спроса, и сейчас он по ряду причин сошел на нет", - отметил он.

"Потребление - это серьезная на самом деле проблема. Это задача, которую нам предстоит решать в 2023 году", - подчеркнул Белоусов.