Sungwoo отложила производство запчастей на бывшей площадке Ford в Ленобласти

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ООО "СВ Рус", "дочка" южнокорейской Sungwoo Hitech Co., отложила на неопределенный срок реализацию проекта по производству комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia на бывшей площадке завода Ford во Всеволожске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Компания "СВ Рус", реализующая проект на площадке бывшего завода Ford, не отказывалась от своих инвестиционных планов. Однако, в связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой, сроки реализации проекта перенесены", - сказал представитель пресс-службы.

В марте в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти говорили, что планы южнокорейской компании по вводу в эксплуатацию предприятия в 2023 году остаются в силе.

Гендиректор ООО "СВ Рус" Пак Хон Квон ранее говорил, что компания планирует вложить 6,8 млрд рублей в производство комплектующих для автомобилей в Ленобласти. Объем выпуска должен был составить 265 тысяч единиц продукции в год, выручка - 10,66 млрд рублей. Планировалось создать 520 рабочих мест.

В начале февраля компания закрыла сделку по покупке у ЗАО "Форд Мотор Компани" имущественного комплекса производственно-складского назначения в Ленобласти.

Как говорилось в презентации декабря 2021 года, Sungwoo Hitech Co., Ltd владеет заводами по производству автомобильных кузовных комплектующих в Корее, Китае, Индии, США, ЕС, Узбекистане. Предприятие компании в России занимается производством комплектующих для автозавода Hyundai в Петербурге и расположено там же.

Ford открыл завод в Ленобласти летом 2002 года, он выпускал автомобили Focus в трех модификациях, а также Mondeo с кузовом седан. В марте 2019 года СП американского автоконцерна и российского ПАО "Соллерс" распространило заявление о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода во Всеволожске. Выпуск автомобилей Ford в Ленобласти прекратился летом того же года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "СВ Рус" зарегистрировано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" Sungwoo Hitech Co., LTD. Основная деятельность - производство автомобильных запчастей и комплектующих.