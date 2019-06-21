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Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ford, который весной объявил, что закроет свои автозаводы в Набережных Челнах и Всеволожске, продаст их на торгах. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, американский автопроизводитель полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому эти заводы можно реализовать по существующей процедуре, через торги.

Прогнозировать, кто будет в них участвовать, министр не стал: "будет неправильно высказывать свои мысли и, таким образом, влиять на процедуру".

Мантуров напомнил, что недавно Ford и ПАО "Соллерс" подписали специнвестконтракт "на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit".

О реструктуризации бизнеса в России и закрытии завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" и предприятий в Набережных Челнах и Всеволожске Ford объявил в апреле 2019 года. Компания решила перезапустить совместное производство с "Соллерсом" на базе завода в Елабуге, который будет выпускать коммерческие автомобили Ford Transit.

Ford Алабуга Всеволожск Набережные Челны Денис Мантуров Соллерс

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