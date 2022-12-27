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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Акции Tesla теряют 4,8% и могут показать самую долгую серию снижения более чем за 4 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc дешевеют на предварительных торгах во вторник после того, как компания приостановила работу на заводе в Шанхае раньше запланированного срока.

Акции Tesla к 16:26 по московскому времени во вторник дешевеют на 4,8%.Таким образом, падение бумаг Tesla может растянуться уже на семь сессий подряд, что станет самым длительным подобным периодом с недели, завершившейся 5 сентября 2018 года, пишет MarketWatch.

Акции Tesla за прошедшие шесть сессий потеряли 21,9%, рыночная капитализация компании сократилась примерно на $109,01 млрд. При этом по итогам торгов в пятницу они подешевели до минимума с 9 сентября 2020 года. В понедельник рынок США не работал в связи с рождественскими праздниками.

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Как сообщалось, Tesla приостановила работу на заводе в Шанхае на день раньше планировавшегося из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, производство на заводе было остановлено уже в субботу вместо планировавшегося до этого воскресенья. Компания пошла на такой шаг из-за резкого подъема заражений COVID-19 среди сотрудников производства и поставщиков, отмечает WSJ.

На шанхайский завод Tesla приходится более половины глобальных поставок электрокаров компании.

С начала года капитализация компании упала на 65%.

Tesla
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