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Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цена бумаг Tesla снижалась последние семь сессий подряд, чего не наблюдалось с сентября 2018 года, потеряв за этот период 31%.

В результате индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для акций Tesla рухнул до 16,56 пункта, что является минимальным значением в истории компании, согласно данным FactSet.

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Значение индекса ниже 30 пунктов говорит о перепроданности актива, выше 70 - о перекупленности.

Перепроданность акции автоматически не означает, что акции готовы к восстановительному росту, отмечает MarketWatch. За последние месяцы индекс RSI для акций Tesla неоднократно опускался ниже 30, после чего бумаги все равно продолжали снижаться.

Как сообщалось, Tesla может завершить этот месяц, квартал и год с худшей динамикой акций в своей истории на фоне рисков глобальной рецессии и ухудшения прогнозов поставок электромобилей.

Tesla
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