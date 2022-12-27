РФ закупила в госфонд 3 млн тонн зерна

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - РФ закупила в госфонд запланированные 3 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.

"Планку в 3 млн тонн (с учетом расторгнутых ранее договоров - ИФ) преодолели во вторник, когда на бирже было приобретено почти 34 тыс. тонн пшеницы и ржи", - говорится в сообщении ведомства.

Закупки продолжатся по 30 декабря включительно.

По данным Национальной товарной биржи (НТБ), без учета расторгнутых договоров объем фонда превысил 3 млн тонн в понедельник. Во вторник он достиг 3 млн 048 тыс. 165 тонн. Стоимость закупленного зерна составила 45,97 млрд рублей.

Как сообщает Минсельхоз, в дальнейшем при необходимости будут проведены товарные интервенции – продажа пшеницы и ржи из госфонда производителям муки и хлеба.

Госагентом по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.