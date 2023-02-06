Минсельхоз не планирует закупочные интервенции на рынке зерна в 2023 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз не будет закупать зерно в интервенционный фонд в 2023 году.

"В 2023 году (закупочные - ИФ) интервенции не планируем", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с членами ассоциации "Народный фермер".

Она напомнила, что в прошлом году в фонд было закуплено около 3 млн тонн зерна.

"У нас есть определенные отказы, зерно не все оплачено. Суть самих интервенций - это не собрать зерно с рынка, это обеспечить нашу с вами продовольственную безопасность по продовольственному зерну, - сказала Лут. - Годовой объем потребления продовольственной пшеницы у нас 12 млн тонн, соответственно, мы всегда профицитная страна по зерну. Мы не страна, которая импортирует продовольствие, а страна, которая обеспечена продовольствием самостоятельно и экспортирует продовольствие, поэтому нам нужен просто переходящий остаток по зерну для того, чтобы в случае критичной ситуации быть обеспеченными для мукомольной отрасли".

Как пояснила Лут, закупленные 3 млн тонн зерна - это трехмесячная потребность в продовольственном зерне, чтобы произвести муку. "Это не забор излишков с рынка, излишков у нас много. Мы потребляем условно 85 млн тонн всего зерновых в год, а произвели 153 млн тонн (по предварительным данным Росстата - 153,8 млн тонн - ИФ), столько зерна собрать с рынка невозможно, его негде будет хранить, и притом в этом нет никакого смысла - на это не хватит никакого бюджета", - сказала она.

По ее словам, с помощью закупочных интервенций сформирована продовольственная обеспеченность. "Мы продовольственную обеспеченность закрыли, соответственно, 3 млн тонн набрали и дальше будем смотреть. Если в следующем сезоне - а уже все видели прогнозы, что пшеницы будет существенно меньше, чем в этом сезоне, у нас будут какие-то всплески ценовые, значит, будем продавать зерно из интервенционного фонда, - сказала она. - И дальше, соответственно, по сезону будем смотреть: много зерна - будем закупать, чтобы обеспечить внутренний продбез, мало зерна - будем выпускать зерно из интервенционного фонда, чтобы мукомолы могли покупать зерно по приемлемой цене".

Закупочные интервенции проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. По данным Национальной товарной биржи (входит в группу Московская биржа), было закуплено 3,123 млн тонн зерна. Стоимость закупленного зерна составила 47,1 млрд рублей. Эти данные не учитывают расторгнутые договоры.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.