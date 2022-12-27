Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
Фото: Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - РФ с 1 января 2023 года поднимет минимальные цены на водку, бренди и коньяк.

Согласно приказу Минфина, размещенному на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 284 до 304 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая – 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года – на шампанское.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "Открытие" может выплатить дивиденды по итогам 2022 года, их получит ВТБ

Пополнение ФНБ при благоприятной конъюнктуре может быть начато уже в январе

Пополнение ФНБ при благоприятной конъюнктуре может быть начато уже в январе

Число организованных иностранных туристов в России в 2022 году упало на 95%

Кишинев в январе продолжит получать электроэнергию из Приднестровья в обмен на газ

Белоусов оценил динамику ВВП РФ в 2023 г. в интервале от "около нуля" до минус 1%

Белоусов оценил динамику ВВП РФ в 2023 г. в интервале от "около нуля" до минус 1%

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });