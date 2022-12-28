Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января, на шампанское - с 7 января

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в РФ повысятся с 1 января, на игристые вина - с 7 января 2023 года, следует из приказов Минфина, размещенных на официальном портале правовой информации.

Приказы вступают в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 10 дней с момента опубликования. Приказ по минимальным ценам на крепкий алкоголь был опубликован 9 декабря 2022 года. Приказ по игристым винам - 27 декабря, соответственно он вступит в силу с 7 января 2023 года.

Как сообщалось, минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди - 375 рублей, коньяка - 517 рублей за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 284 до 304 рублей, на коньяк - соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая - с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая - 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк и бренди.

Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ повысится до 239 рублей за 0,75 литра, минимальная оптовая цена составит 199 рублей, отпускная - 166 рублей за 0,75 литра. Приказ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

В 2021 году минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляла 169 рублей, оптовая - 137 рублей, отпускная - 118 рублей за 0,75 литра.

Минимальные цены на игристые вина в РФ устанавливаются с 2016 года.