Рынок акций РФ утром просел вслед за миром

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в среду просел на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и приостановки роста нефти (Brent опустилась ниже $84 за баррель), поддержку рублевым ценам бумаг экспортеров оказывает ослабление рубля. Подросли акции "Газпром нефти" в день отсечки на Мосбирже промежуточных дивидендов.

К 11:10 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2145,19 пункта (-0,3%), индекс РТС - 951,47 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар поднялся до 71,08 рубля (+0,68 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,9%), Polymetal (-1,1%), "Магнита" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги Сбербанка (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), акции "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).

Акции "Газпром нефти" в среду последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже за девять месяцев (выплаты 69,78 рубля на акцию).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, индекс РТС остается под давлением ослабления рубля после заявлений представителей правительства РФ. Поддержку индексу МосБиржи, по его мнению, оказывают бумаги сектора компаний-экспортеров, которые выигрывают от политики целенаправленного ослабления рубля, а акции внутреннего потребительского рынка реагируют негативно.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", предпраздничная неделя на российском рынке акций проходит с пониженной активностью, индекс МосБиржи остается в узком боковом диапазоне 2100-2160 пунктов. Для основных американских индексов уходящий год остается "медвежьим". Более того, нисходящий тренд может продолжиться и в первом квартале следующего года, когда главную роль будет играть курс монетарной политики ФРС США, считают эксперты "БКС Мир инвестиций".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, акции в среду потеряют поддержку со стороны нефти, но сохранят от ослабления рубля.

Покупки "голубых фишек" уже не очень активны, спрос уходит во "второй эшелон". Это говорит о том, что крупные инвесторы приостановили покупки акций, возможно, до первых дней следующего года, если геополитическая ситуация резко не ухудшится. "Именно геополитика сейчас является основным риском переноса длинных позиций через новогодние праздники", - считает эксперт.

"Запрет реализации российской нефти по контрактам, где прямо или косвенно применяется "потолок" цен, был ожидаемым и никакого влияния на котировки нефти не оказал. Сейчас у нефти нет драйверов для продолжения подъема, а риски ее снижения обусловлены высокими темпами роста заболеваемости в Китае. Но все-таки сильных движений в нефти до конца года не ждем", - добавил Антонов.

Из отдельных бумаг стоит отметить "Газпром нефть", которая последний день торгуется с дивидендами с доходностью в 13,5%. Бумаги находятся в среднесрочном восходящем тренде, сильных рисков выхода на получение дивидендов не наблюдается. С большой вероятностью, в четверг дивидендный "гэп" будет меньше величины выплат, считает Антонов.

В мире

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-1,4%: подрос Dow Jones (+0,1%), но снизились S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,4%).

Новость о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае не смогла поддержать рынок во вторник, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране растет, в связи с чем Tesla (-11,4%) была вынуждена приостановить выпуск электромобилей на предприятии в Шанхае.

Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 202 млрд юаней ($28,97 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 189 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 13 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы к концу года, отмечается в сообщении регулятора. Таким образом, регулятор вливает ликвидность в финансовую систему восьмую сессию подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также следят за новостями из Китая и США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 по московскому времени в среду составила $83,8 за баррель (-0,6% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $79,15 за баррель (-0,5% и -0,1% во вторник).

Нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спрос на топливо.

Также рынок поддержали сообщения о том, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (-17,3% и -9,8% "префы"), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (-8%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (-6,7%), ПАО "Светофор Групп" (-6,3%).

Подорожали бумаги "Белона" (+29,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+19,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+14,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,47 млрд рублей (из них 1,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 540,44 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 477,3 млн рублей на акции ВТБ).