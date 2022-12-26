В КНР смягчат с 8 января антиковидные ограничения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Китае в начале января смягчат ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщает в понедельник издание South China Morning Post.

Госкомиссия КНР по здравоохранению приняла решение понизить угрозу заболевания COVID-19 c самой высокой - "А" - до "Б". Категория "А" была введена еще в 2020 году

В рамках этого решения с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19. При этом для въезда на территорию КНР будут требовать отрицательный тест на коронавирус, отмечает Bloomberg.

Кроме того, как сообщает агентство EFE, в Китае ослабят и контроль на своей территории за людьми, заболевшими коронавирусом. В частности, власти откажутся от практики отслеживания того, с кем контактировал тот или иной заболевший человек. Речь идет и об отказе от практики определения того, насколько высок риск заражения в том или ином районе.

Ранее госкомиссия КНР по здравоохранению прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19.

При этом, в конце ноября, когда ежедневные новые случаи COVID-19 достигли рекордных показателей, комиссия перестала предоставлять данные о бессимптомных случаях заражения.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.