Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ за январь-ноябрь 2022 года составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до исторического минимума в 3,7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"На сегодняшнем заседании правительства, подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись", - отметил он.

"По данным министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил премьер-министр.

"Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума - 3,7%", - добавил Мишустин.

Как сообщалось, по данным Росстата, безработица в России в октябре 2022 года осталась на уровне 3,9%, который был зафиксирован в сентябре после того, как в августе показатель достиг исторического минимума в 3,8% (который теперь побит ноябрьским показателем - ИФ).

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале декабря заявлял, что рынок труда в РФ сейчас дефицитный, что является ограничителем для экономики.

"Нас очень сильно волнует, конечно, рынок труда, потому что по факту он дефицитный на сегодняшний момент, и это является ограничителем (для экономики - ИФ)", - говорил министр.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться меньше ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 годы предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики показателя в ноябре и декабре.