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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Белоусов оценил динамику ВВП РФ в 2023 г. в интервале от "около нуля" до минус 1%

Белоусов оценил динамику ВВП РФ в 2023 г. в интервале от "около нуля" до минус 1%
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике РФ в 2023 году будет "гораздо легче", чем в 2022 году, динамика ВВП может быть в интервале от "около нуля" до минус 1%, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Я думаю, что будет около нуля (динамика ВВП РФ в 2023 году - ИФ). Прогноз сейчас у нас примерно минус 1%, чуть меньше (минус 0,8% - ИФ). Где-то будет минус один - ноль (в 2023 году - ИФ), потому что у нас был очень хороший I квартал этого года, поэтому эффект базы еще скажется", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если говорить в целом, то в принципе мы считаем, что 2023 год будет, если ничего не произойдет, естественно, гораздо легче, чем 2022 год. Мы не видим там каких-то фатальных проблем. Благодаря тому, что в первом полугодии удалось не упустить ситуацию, сейчас все находится под контролем, и политика достаточно проактивная", - заявил Белоусов.

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Андрей Белоусов
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