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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ABB продала Hitachi оставшиеся 20% акций в их электросетевом СП

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Шведско-швейцарская ABB Ltd. сообщила, что завершила продажу 19,9% акций совместного предприятия Hitachi Energy японскому партнеру Hitachi Ltd. Теперь Hitachi полностью владеет Hitachi Energy.

ABB зафиксирует чистый приток средств от продажи в размере $1,425 млрд в отчетности за четвертый квартал.

Совместное предприятие Hitachi Energy было создано в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. Hitachi имела опцион на выкуп доли ABB в СП.

ABB Hitachi Energy Hitachi Япония
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