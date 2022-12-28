ABB продала Hitachi оставшиеся 20% акций в их электросетевом СП

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Шведско-швейцарская ABB Ltd. сообщила, что завершила продажу 19,9% акций совместного предприятия Hitachi Energy японскому партнеру Hitachi Ltd. Теперь Hitachi полностью владеет Hitachi Energy.

ABB зафиксирует чистый приток средств от продажи в размере $1,425 млрд в отчетности за четвертый квартал.

Совместное предприятие Hitachi Energy было создано в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. Hitachi имела опцион на выкуп доли ABB в СП.