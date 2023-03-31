Производитель электротехнки ABB запустит 3 апреля программу выкупа акций на $1 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. объявил о запуске программы выкупа собственных акций на сумму до $1 млрд. Программа будет действовать с 3 апреля 2023 года по 20 марта 2024 года.

Объем buyback может составить порядка 30 млн акций, исходя из текущей цены. Выкупленные бумаги будут аннулированы.

Рыночная капитализация ABB за последний год увеличилась на 19,2%, в то время как фондовый индекс OMX Stockholm 30 прибавил 4,2%.