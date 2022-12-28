"Газпром" в 2022 году заплатит более 5 трлн руб. налогов

В текущем году добыто 412,6 млрд куб. м газа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2022 году заплатит свыше 5 трлн рублей налогов, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

"Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны. Вдумайтесь, мы в этом году в бюджеты разных уровней заплатим более 5 трлн рублей", - приводится цитата Миллера пресс-службой компании.

Согласно отчету, в 2021 году совокупные налоговые платежи компании составили 3,31 трлн рублей.

"При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства. И я хочу поблагодарить финансовый блок за очень четкую, слаженную работу", - добавил глава концерна.

"Газпром" в 2022 году добыл 412,6 млрд куб. м газа, сообщил Миллер.

"Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы "Газпрома" нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа - в страны дальнего зарубежья", - приводится его цитата в стенограмме.