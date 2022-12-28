Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции.

Председатель правления Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании заявил: "Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации".

"Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа", - уверен газовик.

Миллер добавил, что морские газопроводы между РФ и Турцией - "Турецкий поток" и "Голубой поток" - работают без нареканий.

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