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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В ноябре онлайн-продажи в России выросли на 7,9% к октябрю

В годовом измерении показатель снизился на 1,2%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года объем интернет-продаж в России к октябрю увеличился на 7,9%, сообщил Росстат в среду (данные по крупным и средним торгующим организациям).

Темпы роста существенно ускорились. Месяц назад они составляли 3,2%.

По сравнению с аналогичным показателем за 2021 год онлайн-продажи в ноябре снизились на 1,2%.

Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли крупных и средних организаций увеличилась до 9,7% против 8,8% в ноябре 2021 года. Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк", доля которых в общем объеме интернет-продаж составила 43,2%.

В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладали мужская, женская и детская одежда (16,7%), обувь (7,1%), игры и игрушки (4%), компьютеры (3,6%), бытовые электротовары (3%).

Росстат Ozon Wildberries Ситилинк
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