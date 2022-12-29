Wildberries вложит 13,5 млрд рублей в строительство логоцентра в Ростовской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries планирует вложить 13,5 млрд рублей в строительство логистического центра в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"На встрече с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук договорились о реализации у нас в Ростовской области масштабного инвестиционного проекта по строительству логистического центра площадью 183 тысячи кв. м", - написал губернатор.

В сообщении отмечается, что реализация проекта позволит создать около 9 тысяч рабочих мест.

Сроки реализации не уточняются, однако в феврале 2022 года заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова в ходе заседания совета по инвестициям сообщала, что Wildberries планирует до 2025 года построить крупный логистический комплекс в Ростовской области.

"Развитие логистической инфраструктуры для маркетплейсов приобрело особую актуальность. Так, компания Wildberries рассматривает возможность строительства в ближайшие три года на территории Ростовской области крупного логистического комплекса", - отмечала тогда Багрянова.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер по объему продаж. По итогам января-сентября 2022 года оборот (GMV) компании вырос вдвое, до 1,1 трлн рублей.