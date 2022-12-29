Структура Вексельберга вышла из состава акционеров Меткомбанка

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Ренова", принадлежащее бизнесмену Виктору Вексельбергу, вышло из состава акционеров Меткомбанка (г.Каменск-Уральский, Свердловская область).

Согласно сообщению финучреждения, доля "Реновы" в уставном капитале с 9,9% сократилась до нуля.

Одновременно долю в 9,9% в прямое распоряжение получило АО "Басилея", сообщил банк. Эта компания, согласно информации ЕГРЮЛ, учреждена Еленой Верман, зарегистрирована 2 декабря 2022 года, основная отрасль – вложения в ценные бумаги.

В сообщении Меткомбанка не говорится, в результате какой сделки произошли эти изменения в составе акционеров. От комментариев кредитная организация отказалась.

С 2003 по 2013 год Верман находилась на руководящих позициях в сотовом операторе "Вымпелком", в 2013-2015 годах была вице-президентом по финансам "ПрофМедиа", финдиректором "Газпром-Медиа Холдинга". С 2016 года по 2021-й Верман занимала должность заместителя гендиректора "Национальной медиа группы" (НМГ).

Комментируя РБК свой уход из НМГ, Верман говорила: "Пока решение о продолжении карьеры именно в медиа не приняла. Интересны скорее амбициозные задачи и цели, нежели конкретная индустрия".

Вексельберг контролировал 99,98% акций Меткомбанка до 2016 года. Затем в число бенефициаров вошли партнеры Вексельберга, топ-менеджеры ГК "Ренова", 9,9% акций получило ООО "Ренова".

Меткомбанк по итогам 2021 года занял 74-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".