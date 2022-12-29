Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Структура Вексельберга вышла из состава акционеров Меткомбанка

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Ренова", принадлежащее бизнесмену Виктору Вексельбергу, вышло из состава акционеров Меткомбанка (г.Каменск-Уральский, Свердловская область).

Согласно сообщению финучреждения, доля "Реновы" в уставном капитале с 9,9% сократилась до нуля.

Одновременно долю в 9,9% в прямое распоряжение получило АО "Басилея", сообщил банк. Эта компания, согласно информации ЕГРЮЛ, учреждена Еленой Верман, зарегистрирована 2 декабря 2022 года, основная отрасль – вложения в ценные бумаги.

В сообщении Меткомбанка не говорится, в результате какой сделки произошли эти изменения в составе акционеров. От комментариев кредитная организация отказалась.

С 2003 по 2013 год Верман находилась на руководящих позициях в сотовом операторе "Вымпелком", в 2013-2015 годах была вице-президентом по финансам "ПрофМедиа", финдиректором "Газпром-Медиа Холдинга". С 2016 года по 2021-й Верман занимала должность заместителя гендиректора "Национальной медиа группы" (НМГ).

Комментируя РБК свой уход из НМГ, Верман говорила: "Пока решение о продолжении карьеры именно в медиа не приняла. Интересны скорее амбициозные задачи и цели, нежели конкретная индустрия".

Вексельберг контролировал 99,98% акций Меткомбанка до 2016 года. Затем в число бенефициаров вошли партнеры Вексельберга, топ-менеджеры ГК "Ренова", 9,9% акций получило ООО "Ренова".

Меткомбанк по итогам 2021 года занял 74-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ренова Меткомбанк Басилея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Силуанов не видит желания западных партнеров разблокировать российские активы

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

Глава Goldman Sachs сообщил сотрудникам о сокращении штата в январе

Глава Goldman Sachs сообщил сотрудникам о сокращении штата в январе

Силуанов заявил, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 2,7%

Цена нефти Brent опустилась до $83,14 за баррель

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });