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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

VK приобрела креативное агентство Invite у своего основного акционера

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK стала владельцем креативного агентства Invite.

По данным ЕГРЮЛ, VK, в частности, приобрела 100% ООО "Инвайт" и доли в его "дочках" – 80% в ООО "Инвайт Мьюзик" и 75% ООО "Инвайт Лицензия". Оставшиеся доли в дочерних компаниях сохранило само ООО "Инвайт". Сделки были совершены 28 декабря, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В пресс-службе VK "Интерфаксу" сказали, что приобретение креативного агентства Invite – еще один шаг VK в развитии контентного направления для пользователей. Сумма сделки не называется.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до сделки 100% ООО "Инвайт" принадлежало АО "МФ Технологии" (МФТ), которое также является крупнейшим акционером VK. Доли в ООО "Инвайт Мьюзик" и ООО "Инвайт Лицензия" интернет-компания также приобрела у МФТ.

Invite – это креативное агентство, которое специализируется на influence-маркетинге и продвижении. Invite объединяет в себе топовых блогеров на эксклюзивных контрактах, продюсерский центр, продакшен и музыкальный лейбл Invite Music, говорится на сайте агентства. Invite занимается продвижением при помощи инфлюенсеров на таких популярных площадках, как YouTube и TikTok.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Инвайт" зарегистрировано в октябре 2014 года. Выручка в 2021 году составила 147,1 млн рублей, чистая прибыль – 12,2 млн рублей.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, в ноябре акционером VK стала принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, ранее принадлежавшие структуре Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Помимо этого, акционерами интернет-компании являются Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

VK Invite Инвайт МФ Технологии
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