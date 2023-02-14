VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов (BVI) в РФ, говорится в сообщении интернет-компании.

Уточняется, что условием редомициляции станет соблюдение применимых законодательных и регуляторных требований.

"В случае реализации редомициляции, по российскому законодательству VK станет "международной публичной компанией". VK сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России, и процедура редомициляции будет способствовать повышению эффективности управления компанией", - говорится в сообщении.

При этом VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции, отмечается в сообщении.

"В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций", - поясняет компания.