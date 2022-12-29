Рубль уверенно дорожает к доллару и евро

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растеряли утренний рост и перешли к снижению на Московской бирже в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине перед началом действия с января 2023 года обновленного бюджетного правила, согласно которому Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться валютами дружественных стран.

Курс доллара США составил 71,41 руб. в 15:00, что на 78,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,06 руб., подешевев на 1,34 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,03 рубля - до 73,05 рубля. Курс китайского юаня опустился на 14,08 копейки - до 10,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл все утренние потери и уверенно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании начала действия обновленного бюджетного правила. По новым условиям с января 2023 года для пополнения ФНБ будут использоваться валюты дружественных стран, а не доллары США и евро, как ранее.

Минфин в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил во вторник на итоговом брифинге глава ведомства Антон Силуанов.

"Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - сказал Силуанов.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовых доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. Как пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

Ранее на неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете продавать российские нефть и нефтепродукты по контрактам с "потолком" цен. Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой "потолок", вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением "потолка" цен будет определена позже правительством РФ (но не ранее 1 февраля 2023 года). Указ об ответных мерах действует до 1 июля 2023 года. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

"Bloomberg сообщил о первой за полгода партии российской нефти, которая направилась в Японию. Вопросы энергобезопасности оказались для страны в приоритете перед солидарностью с G7 и ЕС. Впрочем, поставки по проекту "Сахалин-2" и так были освобождены от "потолка" цен, так что ни о каком саботаже речи не идет. (. . .) На неделе до 16 декабря российский морской экспорт существенно просел. Из всего объема сокращения около 0,8 млн баррелей в сутки может быть напрямую связано с "потолком" цен. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе оценил падение добычи в России из-за ограничений в 500-700 тыс. баррелей в сутки в начале 2023 года", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Снижение цен на нефть усилилось днем в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени подешевели на 1,08% - до $83,08 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 1,3% - до $77,93 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж.

Тем временем США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая, на фоне всплеска заражений коронавирусом в стране.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на падение резервов нефти на 1,52 млн баррелей.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.