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Путин подписал указ о мерах в ответ на введение "потолка цен" на российскую нефть

Путин подписал указ о мерах в ответ на введение "потолка цен" на российскую нефть
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают price cap.

При этом президент РФ может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения.

Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением price cap будет определена позже правительством РФ (но не ранее 1 февраля 2023-го).

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Указ об ответных мерах действует до 1 июля 2023 года. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Регулярный мониторинг за соблюдением указа возложен на Минэнерго РФ. Также ведомство совместно с Минфином будет разъяснять вопросы применения указа.

Инициатива введения потолка цен на российскую нефть призвана ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти по цене $60 за баррель и ниже. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

Предполагается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, и будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством (МЭА).

Владимир Путин
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