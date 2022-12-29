Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Объем российского рынка телекоммуникаций в 2022 году вырос на 1,5% - до 1,8 трлн рублей, говорится в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Показатель роста рынка оказался одним из самых низких за последние годы - ниже динамика была лишь в 2020 году, отмечают аналитики. Так, в 2021 году рынок вырос на 3,5%, в 2019-м - на 2,6%, в 2018 - на 3,3%. В 2020 - "ковидном" - году показатель был лишь 0,5%.

В 2022 году ключевым драйвером роста телеком-рынка традиционно стал рынок мобильной связи, формирующий 59% выручки отрасли. В то же время, продолжилось снижение динамики в таких значимых сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет (ШПД) и платное ТВ: темпы прироста абонентской базы обоих рынков были незначительны, а рост тарифов был существенно нивелирован дальнейшим распространением пакетных предложений.

Мобильная связь

Доходы от мобильной связи в 2022 году увеличились на 3,5% против 5% в предыдущем году. Главным фактором роста стало повышение тарифов и рост потребления дополнительных услуг, что обеспечило увеличение выручки как в В2С, так и в В2В-сегменте, говорится в отчете.

По итогам 2022 года число абонентов (активных sim-карт) мобильной связи в России снизилось, по предварительным данным, на 0,9% - до 256 млн, приблизившись к уровню 2019 года (260 млн). Проникновение составило 175%. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 2 млн.

"Это не первый случай снижения - ранее это происходило в 2018 и 2020 годах. Операторы сменили приоритеты с набора новых клиентов на повышение лояльности и среднего чека с существующих клиентов, также снижение было обусловлено списанием части абонентов в связи с исполнением 533-ФЗ (предписывает отключать абонентов мобильной связи, не предоставивших о себе сведений - ИФ)", - отмечают аналитики.

ШПД и платное ТВ

В сегменте ШПД доходы упали на 0,5%. При этом абонентская база приросла на 0,3%, а проникновение составило 62%. Как отмечают аналитики, в B2C-сегменте небольшой рост сохранился за счет ввода нового жилья и охвата частного сектора в пригородах крупных городов. В сегменте В2В на объеме рынка ШПД негативно сказалось завершение третьего этапа госпроекта по подключению к интернету социально значимых объектов.

Рост рынка платного ТВ почти прекратился: число пользователей увеличилось только в I квартале, а затем, под влиянием санкций (что выразилось в уходе с российского рынка многих зарубежных телеканалов, блокировке иностранных спутников, проблемах с поставками телеком-оборудования), абонентская база сокращалась, достигнув показателя конца 2021 года, констатируют аналитики.

Доходы от услуг платного ТВ в 2022 году выросли на 0,7%, средний счет на абонента (ARPU) по сравнению с 2021 годом увеличился на 1 рубль - до 193 рублей.

"Рост среднего счета был связан, в первую очередь, с повышением тарифов: многие операторы повысили стоимость услуги, причем сделано это было, в основном, во второй половине года", - поясняется в отчете "ТМТ Консалтинг". В нем отмечается, что росту ARPU способствовало также развитие всеми крупными игроками услуги VoD (видео-по-запросу) за счет собственных и партнерских онлайн-кинотеатров.

Отрицательное влияние на рынок оказали, помимо пакетных предложений, проводимые спутниковыми операторами акции и новые экономичные тарифы.

Объем рынка фиксированной телефонной связи по итогам 2022 года сократился на 8,5% и составил 80,2 млрд рублей. Число абонентов снизилось по сравнению с 2021 годом на 7,9% - до 18,1 млн. Доходы в сегменте В2С традиционно падают ускоренными темпами, проникновение услуги снизилось за год на 3 п.п. - до 22%.

Прогноз-2023

В 2023 году "ТМТ Консалтинг" ожидает сохранения роста телеком-рынка на уровне, близком к динамике 2022 года.

"Сохранится влияние негативных факторов: потеря части абонентов вследствие выполнения требований 533-ФЗ и релокации за рубеж части экономически активного населения и бизнеса. Также возможно снижение спроса со стороны российского бизнеса при ухудшении макроэкономической ситуации. Возможности прироста за счет новых клиентов в крупнейших сегментах рынка при этом исчерпаны", - поясняют аналитики агентства.

По их мнению, ключевым фактором роста выручки от услуг связи в этих условиях остается тарифная политика операторов: на динамике 2023 года положительно скажется повышение тарифов, проводившееся в течение 2022 года как в В2С, так и в В2В сегменте; также можно ожидать пересмотра тарифов по отдельным услугам и в 2023 году.

Аналитики ожидают продолжения процесса замены актуальных тарифов новыми, более дорогими, с большим объемом включенного трафика и дополнительными услугами.

"В последующие годы вероятно сохранение рынком динамики доходов от услуг связи на уровне 2% в год. Основной рост операторам связи будут обеспечивать нетелекоммуникационные продукты на рынках IT и медиа. При этом услуги связи в обозримом будущем по-прежнему будут оставаться основой их бизнеса", - прогнозирует "ТМТ Консалтинг".