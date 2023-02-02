Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

В Думу внесли проект о единых правилах доступа операторов связи к гособъектам недвижимости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении единых правил доступа операторов связи к государственным, региональным и муниципальным объектам недвижимости для размещения на них сетей связи. Документ (№289020-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Как говорится в тексте, порядок использования операторами для размещения своего оборудования государственного недвижимого имущества (зданий, сооружений, конструктивных элементов зданий, сооружений) должен определяться органами власти в соответствии с требованиями закона "О конкуренции".

Для обеспечения единообразного подхода при взаимодействии операторов с государственными, региональными и муниципальными органами власти правительство выпустит постановление, в котором закрепит правила взаимодействия между операторами и органами власти, перечень случаев мотивированного отказа размещения средств связи на государственных и муниципальных объектах, а также порядок определения платы за использование такого недвижимого имущества.

ЭкономикаРоссийский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годыРоссийский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годыЧитать подробнее

Органы власти вправе отказать операторам в размещении оборудования на своих сетях в следующих случаях: создание угрозы обороне, безопасности, обеспечению правопорядка; отсутствие в предусмотренных законодательством случаях согласия органа по управлению госимуществом; несоответствие размещения сетей связи требованиям законодательства о градостроительной деятельности; отсутствие технической возможности размещения сетей связи на объекте; запланированные работы по капитальному или текущему ремонту в предполагаемом месте размещения сетей связи либо реконструкция объекта.

Законопроектом также закрепляется полномочие ФАС России по проверке разработанного на разных уровнях порядка доступа организаций связи к объектам государственного или муниципального имущества на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, в настоящее время, согласно ГК РФ, порядок сдачи имущества в аренду и его пользование определяет каждый собственник. Это приводит к отсутствию единого комплексного подхода к регулированию отношений по использованию государственного или муниципального имущества компаниями связи для размещения своего оборудования, и делает процедуру заключения договоров непрозрачной.

При этом такой порядок может дополняться каждым органом власти новыми условиями и правилами, что влияет на сроки рассмотрения обращений компаний связи, согласования и заключения (продления) договоров и негативно сказывается на развитии сетей связи.

Задействованных в настоящее время объектов инфраструктуры недостаточно для размещения оборудования операторов, и им требуется осуществлять поиск новых площадок. "Для этого наиболее оптимальным представляется использование объектов недвижимости (здания и сооружения и (или) конструктивные элементы зданий и сооружений), находящихся в государственной или муниципальной собственности", - отмечается в пояснительной записке.

"Принятие законопроекта и связанного с ним подзаконного акта будет способствовать созданию прозрачной и единообразной системы взаимодействия между организациями связи и органами (...) власти при размещении инфраструктуры связи на объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности, сократит сроки заключения договоров, позволит избежать судебных разбирательств, связанных с немотивированными отказами, затягиванием сроков", - уверены авторы проекта.

Кроме того, реализация предлагаемых положений повысит эффективность управления государственным и муниципальным недвижимым имуществом, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в Госдуме также находится законопроект (№ 237186-8) о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома (МКД), внесенный в ноябре 2022 года группой депутатов и сенаторов.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

Песков призвал "быть проще" и оформлять обычные загранпаспорта вместо 10-летних

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаев

ВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаев

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });