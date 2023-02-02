В Думу внесли проект о единых правилах доступа операторов связи к гособъектам недвижимости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении единых правил доступа операторов связи к государственным, региональным и муниципальным объектам недвижимости для размещения на них сетей связи. Документ (№289020-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Как говорится в тексте, порядок использования операторами для размещения своего оборудования государственного недвижимого имущества (зданий, сооружений, конструктивных элементов зданий, сооружений) должен определяться органами власти в соответствии с требованиями закона "О конкуренции".

Для обеспечения единообразного подхода при взаимодействии операторов с государственными, региональными и муниципальными органами власти правительство выпустит постановление, в котором закрепит правила взаимодействия между операторами и органами власти, перечень случаев мотивированного отказа размещения средств связи на государственных и муниципальных объектах, а также порядок определения платы за использование такого недвижимого имущества.

Органы власти вправе отказать операторам в размещении оборудования на своих сетях в следующих случаях: создание угрозы обороне, безопасности, обеспечению правопорядка; отсутствие в предусмотренных законодательством случаях согласия органа по управлению госимуществом; несоответствие размещения сетей связи требованиям законодательства о градостроительной деятельности; отсутствие технической возможности размещения сетей связи на объекте; запланированные работы по капитальному или текущему ремонту в предполагаемом месте размещения сетей связи либо реконструкция объекта.

Законопроектом также закрепляется полномочие ФАС России по проверке разработанного на разных уровнях порядка доступа организаций связи к объектам государственного или муниципального имущества на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, в настоящее время, согласно ГК РФ, порядок сдачи имущества в аренду и его пользование определяет каждый собственник. Это приводит к отсутствию единого комплексного подхода к регулированию отношений по использованию государственного или муниципального имущества компаниями связи для размещения своего оборудования, и делает процедуру заключения договоров непрозрачной.

При этом такой порядок может дополняться каждым органом власти новыми условиями и правилами, что влияет на сроки рассмотрения обращений компаний связи, согласования и заключения (продления) договоров и негативно сказывается на развитии сетей связи.

Задействованных в настоящее время объектов инфраструктуры недостаточно для размещения оборудования операторов, и им требуется осуществлять поиск новых площадок. "Для этого наиболее оптимальным представляется использование объектов недвижимости (здания и сооружения и (или) конструктивные элементы зданий и сооружений), находящихся в государственной или муниципальной собственности", - отмечается в пояснительной записке.

"Принятие законопроекта и связанного с ним подзаконного акта будет способствовать созданию прозрачной и единообразной системы взаимодействия между организациями связи и органами (...) власти при размещении инфраструктуры связи на объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности, сократит сроки заключения договоров, позволит избежать судебных разбирательств, связанных с немотивированными отказами, затягиванием сроков", - уверены авторы проекта.

Кроме того, реализация предлагаемых положений повысит эффективность управления государственным и муниципальным недвижимым имуществом, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в Госдуме также находится законопроект (№ 237186-8) о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома (МКД), внесенный в ноябре 2022 года группой депутатов и сенаторов.