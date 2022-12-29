"Ведомости" сообщили о предложении повысить предельную долю юаней в ФНБ до 80%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минфин решил повысить предельную долю юаней в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 80%, золота - до 40% и убрать из нее евро, фунты и иены, это говорится в приказе министерства, пишут "Ведомости", ссылаясь на источники.

Валютная структура ФНБ начала меняться в 2021 году. Изначально структура вложений фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов.

В феврале 2021 года в ней появились юань и иена - 15% и 5%, доли доллара и евро снизились до 35%. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ в драгоценных металлах.

Позже Минфин заявил о решении исключить из структуры доллар, а 5 июля того же года конверсионные операции, необходимые для приведения фактической структуры средств фонда к новым нормативам, были завершены. В результате доллар был исключен, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота - 20,2%.

Министр финансов Антон Силуанов 27 декабря говорил, что Минфин может начать покупки юаней в ФНБ в рамках бюджетного правила уже в январе. "Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он. Решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ министерство будет принимать на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

"С ЦБ вопрос согласовали, с января правило будет работать, механизм уточнился: 8 трлн рублей, все, что сверху, - туда (в ФНБ - ИФ), все, что ниже, - оттуда (из ФНБ - ИФ). Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или не пополнении ФНБ", - сказал он на итоговом брифинге, пояснив, каким образом будет действовать Минфин, принимая решение о покупке валюты, не полагаясь на цену нефти.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря размещено 41,898 млрд евро, 2,767 млрд фунтов стерлингов, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554 911 кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн рублей.