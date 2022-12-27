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Пополнение ФНБ при благоприятной конъюнктуре может быть начато уже в январе

Пополнение ФНБ при благоприятной конъюнктуре может быть начато уже в январе
Антон Силуанов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает, что пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) может начаться уже в январе при благоприятной конъюнктуре.

"Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Говоря о том, о какой сумме покупки может идти речь, министр отметил: "Если мы говорим о сумме порядка чуть меньше 1 трлн рублей пополнения ФНБ, то давайте посчитаем примерно, если это 1/12, то можно сделать прикидки (около 80 млрд рублей - ИФ)".

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Ранее Силуанов сообщал, что Минфин РФ в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

"С ЦБ вопрос согласовали, с января правило будет работать, механизм уточнился: 8 трлн рублей, все, что сверху, - туда (в ФНБ - ИФ), все, что ниже, - оттуда (из ФНБ - ИФ). Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или не пополнении ФНБ", - сказал он на итоговом брифинге, пояснив, каким образом будет действовать Минфин, принимая решение о покупке валюты, не полагаясь на цену нефти.

"Мы каждый месяц даем казначейству, а казначейство - ЦБ поручение закупить или продать то или иное количество денег в ФНБ. Точно так же планируем и сейчас действовать, исходя из расчетов. Мы планировали это делать точно так же, как в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило. Я понимаю, что там (в новой версии правила - ИФ) нет цены, но рассчитать 8 трлн рублей помесячно на год можно", - пояснил министр.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовых доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трёх лет с последующей индексацией после 2025 года. Как ранее пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

ФНС Антон Силуанов
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