Промсвязьбанк приобрёл СМП банк у Ротенбергов

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк приобрёл банк "Северный морской путь", выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, говорится в сообщении ПСБ.

В периметр сделки, помимо банка, также вошли его дочерние структуры, включая Мособлбанк (санируемый СМП банком с 2014 года), "СМП-Страхование", факторинговую и лизинговую компании.

"Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов - в первую очередь, за счет страховых услуг", - сказано в сообщении кредитной организации.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.