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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Промсвязьбанк приобрёл СМП банк у Ротенбергов

Промсвязьбанк приобрёл СМП банк у Ротенбергов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк приобрёл банк "Северный морской путь", выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, говорится в сообщении ПСБ.

В периметр сделки, помимо банка, также вошли его дочерние структуры, включая Мособлбанк (санируемый СМП банком с 2014 года), "СМП-Страхование", факторинговую и лизинговую компании.

"Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов - в первую очередь, за счет страховых услуг", - сказано в сообщении кредитной организации.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

ПСБ уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в декабре 2019 года он купил у ВЭБа Связь-банк, в начале декабря 2020 года приобрел 100% акций санируемого Роскосмосбанка у госкорпорации "Роскосмос". Предполагается, что не позднее мая 2023 года к Промсвязьбанку будет присоединен Московский индустриальный банк. Кроме того, согласно указу президента РФ, ожидается, что Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, а затем ПСБ будут проданы 100% долей в этих банках "по рыночной стоимости, равной 1 рублю".

Промсвязьбанк СМП банк Аркадий Ротенберг Борис Ротенберг
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