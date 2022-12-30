Что произошло за день: пятница, 30 декабря

Предотвращенный в СКФО теракт, покупка Промсвязьбанком СМП банка и предложение правительства прекратить действие договоров СЕ в отношении РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России.

- ФСБ предотвратила теракт в СКФО, планировавшийся по заданию спецслужб Украины. Отмечается, что преступник дал признательные показания.

- Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что коллеги Путина из США, Франции, Германии его с праздниками сейчас не поздравляют.

- Акционеры "Детского мира" одобрили реорганизацию компании в частную.

- Промсвязьбанк приобрёл СМП банк у Аркадия и Бориса Ротенбергов. В периметр сделки также вошли его дочерние структуры, включая Мособлбанк, "СМП-Страхование", факторинговая и лизинговая компании.

- Доступ на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь. Также ограничат проход на площадь Революции и Манежную площадь.

- Глава РФС заявил, что Азиатская конфедерация подтверждает готовность принять Россию. При этом большинство членов исполкома РФС не считают необходимым переход, а большинство российских футбольных клубов поддерживают. В пятницу исполком РФС не принял решения о переходе в Азию.

- На российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будет распространяться ценовой потолок. После этого они уже не будут считаться произведенными в РФ, поясняет в предварительном руководстве Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

- Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году с 4,7% до 5,6%. При этом ведомство сохранило оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%.