Биржевые цены на бензин завершают год на минимумах, зимнее дизтопливо на историческом максимуме

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2022 год запомнится участникам биржевой торговли нефтепродуктами как год стоимостных рекордов - цены на разные виды топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в течение года падали до исторических минимумов и взбирались к абсолютным максимумам.

Так, биржевые цены на бензин заканчивают 2022 год на самых низких показателях за последние годы, поскольку из-за сокращения экспорта и изменения логистических цепочек бензина на внутреннем рынке с избытком.

Стоимость Аи-92 находится в пределах 37 тыс. руб./т. - последний раз на этом уровне цена была в 2016 году (минимум для 92-го в этом году был достигнут в октябре - 35 тыс. руб./т). Стоимость Аи-95 к концу года остановилась в пределах 43 тыс. руб./т., что соответствует показателю двухлетней давности (минимум в 37 тыс. руб./т. также зафиксирован в октябре). Традиционный отскок вверх цен на бензин на СПбМТСБ в конце декабря оказался незначительным: это подтверждает, что товара на внутреннем рынке достаточно.

До нижнего исторического значения в 5-6 тыс. руб./т. упала и биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ), значительная часть которых прежде экспортировалась.

А вот цены на дизельное топливо, наоборот, в этом году покоряли пики. И если стоимость межсезонного ДТ к концу 2022 года опустилась с исторического предела в почти 57 тыс. руб./т. (январь) до 49-50 тыс. руб./т. (декабрь), то цена зимнего ДТ заканчивает год c абсолютным рекордом - порядка 69 тыс. руб./т.

Собеседники агентства на топливном рынке ранее связывали биржевой рост цен на зимнее ДТ с недостаточным предложением товара: из-за ужесточения законодательства прекратилось использование суррогатов, кроме того, снижается выработка керосина, используемого при производстве заводского ДТз.

Также на исторических пиках большую часть года остается биржевая цена авиакеросина, к концу года она превысила 69 тыс. руб./т.