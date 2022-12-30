Минфин РФ планирует разместить в I квартале ОФЗ на сумму до 800 млрд руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в первом квартале 2023 года разместить ОФЗ объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

Всего запланировано 11 аукционных дней: три в январе и по четыре в феврале и марте.

Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет - на сумму до 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет - до 400 млрд рублей, от 10 лет - до 300 млрд рублей.

В следующем году, валовой объем внутренних заимствований должен составить 2,5 трлн рублей. Также, согласно внесенным одновременно с проектом бюджета поправкам в Бюджетный кодекс, у Минфина будет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.