Минфин 11 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240 и 26241

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минфин 11 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске, составляет почти 150,7 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию). Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения - 469,26 млрд рублей.