Страховщик открыл реестр заявлений от клиентов прекратившего работу туроператора "Джей Стади"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Страховая компания "Согласие" открыла реестр заявлений на возмещение ущерба от клиентов туроператора "Джей Стади", который по решению Минэкономразвития исключен из единого федерального реестра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика.

"Страховая компания принимает заявления на возмещения от туристов и других выгодоприобретателей из-за исключения застрахованного в компании туроператора "Джей Стади" из единого федерального реестра туроператоров приказом Минэкономразвития", - рассказали в СК.

Как отметили в "Согласии", гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на 10 млн руб.

"С учетом предстоящих новогодних праздников, принято решение о том, что туристы и другие выгодоприобретатели могут подать заявления на возмещение не только в рабочие дни в офисах компании, но и по электронной почте, либо направив необходимые документы почтой. Подробная инструкция и бланк заявления размещены на сайте страховщика. Прием документов завершится 19 января 2023 года в 23:59 по московскому времени", - уточнила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании "Согласие" Олеся Сабанова.

По ее словам, после завершения приема документов к 20 января 2023 года будет сформирован реестр требований туристов.

Туроператор "Джей Стади" специализировался на организации обучения и образования за рубежом. В конце декабря на сайте "Джей Стади" было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.