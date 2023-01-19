Заявленные убытки клиентов туроператора "Джей Стади" составили 12,6 млн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Страховая компания "Согласие" 19 января завершает прием заявлений от клиентов остановившего деятельность туроператора "Джей Стади", сумма заявленных убытков превысила размер фингарантий туркомпании и составила 12,6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика.

Гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на 10 млн руб.

К 20 января компания составит реестр требований выгодоприобретателей, уточнила директор по андеррайтингу личных видов страхования "Согласия" Олеся Сабанова.

Она уточнила, что принимать заявления от туристов и других клиентов-выгодоприобретателей закрывшегося туроператора "Джей Стади" компания будет до 23:59 по Москве 19 января.

"С учетом сроков пересылки документов почтой, мы рекомендуем тем, кто еще не успел подать заявление, направлять заявления по электронной почте. Этим же способом можно воспользоваться в том случае, если заявитель не уверен, что направленное заблаговременно письмо с документами почтовой службой доставлено. Пакеты документов, полученные страховщиком 20 января и позднее, в реестр требований выгодоприобретателей уже не попадут", - предупредила она.

Туроператор "Джей Стади" специализировался на организации обучения и образования за рубежом.

В конце декабря компания через сайт сообщила, что прекращает деятельность в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Приказом Минэкономразвития № 744, опубликованным 26 декабря 2022 года, "Джей Стади" был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.