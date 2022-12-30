Отток капитала из азиатских акций в 2022 году стал рекордным с 2010 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объем продаж иностранными инвесторами акций компаний развивающихся стран Азии за пределами Китая в 2022 году достиг более чем 10-летнего максимума на фоне укрепления доллара и опасений по поводу спроса на рынке микросхем.

Чистый отток средств международных инвесторов составил $59,2 млрд, что является самым высоким показателем с начала учета ежегодных данных агентством Bloomberg в 2010 году. Самый существенный отток был зафиксирован на Тайване (-$44 млрд) на фоне геополитической напряженности с Китаем, а также трудностей, с которыми столкнулись производители полупроводников. Также инвесторы активно продавали акции индийских и южнокорейских компаний.

Агрессивные темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и риск рецессии в мировой экономике оказали поддержку доллару и спровоцировали падение многих азиатских валют до минимумов за несколько десятилетий в текущем году, что снизило привлекательность финансовых активов на рынках этих регионов. Между тем приток капитала был зафиксирован в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

В четвертом квартале инвесторы вновь стали вкладываться в азиатские акции на фоне ослабления доллара в связи с ожиданиями, что ФРС начнет замедлять цикл ужесточения денежно-кредитной политики, тогда как Китай будет снимать антиковидные ограничения. Некоторые инвесторы также находят текущую стоимость акций производителей чипов привлекательной, ожидая циклического восстановления сектора в следующем году.

Стабилизация процентных ставок в США и открытие китайской экономики должны привести к "пику роста доллара США", говорит эксперт Lombard Odier Кристиан Абуид. Любые перемены "стали бы риском для рынков акций региона, который, как правило, оказывается под давлением, когда американский доллар укрепляется", отметил он.