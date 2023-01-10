Акции emerging markets подорожали на 20% с октябрьского минимума

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Акции стран с развивающимися рынками (emerging markets) подорожали более чем на 20% с октябрьского минимума на фоне ослабления глобальной инфляции и надежд на то, что Федеральная резервная система США в ближайшее время замедлит темпы подъема процентных ставок, пишет The Financial Times.

Расчеты на более медленное повышение ставок вызывают растущий энтузиазм по поводу данного класса активов, отмечают аналитики.

Индекс MSCI Emerging Markets вырос более чем на 21% по сравнению с внутридневным минимумом, зафиксированным 25 октября. Традиционно повышение на 20% считается переходом к "бычьему" рынку.

Между февралем 2021 года и октябрем прошлого года индикатор упал более чем на 40%. Укрепление доллара США вызвало отток денег из рискованных активов, включая акции emerging markets и облигации, номинированные в местной валюте. Инвестиционные фонды, которые покупают такие активы, в 2022 году испытали самую большую потерю средств за всю историю наблюдений.

Аналитик Bank of America Securities Дэвид Хаунер полагает, что опубликованный на прошлой неделе отчет о падении активности в секторе услуг США укрепил ожидания инвесторов относительно того, что Федрезерв повысит процентные ставки в этом году менее значительно, чем прогнозировалось ранее.

"Появляется растущий энтузиазм в отношении того, что может стать долговременным превосходством развивающихся рынков над американскими активами", - сказал он.

Инвесторы увидели повод для оптимизма в китайской экономике, где после ослабления антиковидных ограничений, вероятно, последует восстановление активности в конце этого года. Рост производства в КНР часто идет на пользу другим государствам с развивающейся экономикой, которые поставляют в эту страну товары и ресурсы.

Китайские акции, которые имеют наибольший вес в индексе MSCI EM, существенно выросли с осени. По данным FactSet, с 31 октября китайский подындекс взлетел более чем на 45% в долларовом выражении. Рынки Тайваня и Южной Кореи также продемонстрировали значительный подъем за этот период.