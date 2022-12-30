Кабмин РФ одобрил продление с Казахстаном на 10 лет договора о транзите в КНР до 10 млн т нефти в год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило продление с Казахстаном долгосрочного соглашения о транзите российской нефти в Китай.

Соответствующее распоряжение о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между сторонами опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, срок которого продлен до 1 января 2034 года, предусматривает транспортировку российской нефти в объеме до 10 млн тонн в год в Китай через Казахстан по трубопроводу Атасу - Алашанькоу.