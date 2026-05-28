Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть, окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано", - сказал Аккенженов, комментируя подписанное в четверг соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере между Казахстаном и РФ.

Ранее глава Минэнерго говорил, что технико-экономического обоснования проекта нет, но "сделаны предварительные расчеты".

"Требуется строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, лупингов (участок трубопровода - ИФ) и расширение трубопроводов. Как только подпишем базовые документы, мы уже приступим непосредственно к проектированию", - отмечал он.

Аккенженов резюмировал, что главное в проекте - это согласие сторон, а все технические аспекты решаемы.

Нефть из России прокачивается в Китай по территории Казахстана по трубопроводу "Атасу - Алашанькоу". Текущие мощности позволяют поставлять из РФ до 10 млн тонн нефти в год.



