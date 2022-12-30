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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Росстат подтвердил оценку спада ВВП РФ в III квартале на уровне 3,7%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в III квартале 2022 года составило 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале, говорится в сообщении Росстата об использовании ВВП в III квартале 2022 года.

Таким образом, Росстат подтвердил предыдущую оценку снижения ВВП в III квартале на уровне 3,7%, сделанную производственным методом.

"Объем ВВП во III квартале 2022 года составил 36 трлн 828,8 млрд рублей. Физический объем ВВП сократился на 3,7% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 11,7%", - говорится в сообщении Росстата.

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП в III квартале 2022 года составила 66,1% против 66,3% в III квартале 2021 года. При этом доля расходов домохозяйств снизилась на 0,8 п.п. - до 48,1% с 48,9%, а расходов госуправления - увеличилась до 17,6% с 16,9%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, незначительно снизилась - до 0,4% с 0,5%.

Доля в ВВП валового накопления в III квартале 2022 года составила 23,5% (осталась на уровне III квартала 2021 года), в том числе доля валового накопления основного капитала выросла до 20,1% с 18,7%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств, наоборот, снизилась до 3,4% с 4,8%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) в III квартале 2022 года незначительно выросла - до 10,4% с 10,2% в III квартале 2021 года.

Как сообщалось, за январь-сентябрь 2022 года ВВП РФ, по оценке Росстата, снизился на 1,6%.

ЭкономикаПутин ожидает снижения ВВП РФ по итогам 2022 года примерно на 2,5%Читать подробнее

Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться меньше ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 годы предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2022 году предполагает спад на 2,7%, в 2023 году экономисты ожидают снижение на 2,2%.

Росстат ВВП
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