Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Это лучше официальных и экспертных прогнозов

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.

Росстат дважды переносил публикацию первой оценки динамики российской экономики за 2022 год - изначально публикация анонсировалась на 17 февраля, затем по "техническим причинам" ее сдвинули на 22 февраля, а в понедельник передвинули еще раз, но теперь уже на два дня раньше - на 20 февраля.

Как сообщалось, в 2021 году экономика РФ выросла на 5,6%, в 2020 году упала на 2,7%, в 2019 году выросла на 2,2%, в 2018 году рост составлял 2,8%, в 2017 году - 1,8%, в 2016 году - 0,2%, в 2015 году - упала на 2,0%, в 2014 году - выросла на 0,7%.

Снижение ВВП РФ в 2022 году оказалось меньше, чем оценивал уже в феврале ЦБ (2,5%), прогнозировало Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%), а также экономисты - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал спад на 2,7%.

ЦБ в своем опубликованном в понедельник докладе о денежно-кредитной политике отметил, что "по оценкам Банка России, снижение ВВП в 2022 г. составило 2,5% при прогнозе в 3,0 - 3,5%". "Сокращение оказалось меньше оценки Банка России как в III квартале (3,7% по данным Росстата против 4,0% по оценкам Банка России), так и в IV квартале (4,6% согласно новой оценке Банка России против 6,4 - 7,8% в прогнозе ЦБ). Кроме того, Росстат опубликовал пересмотренные оценки прироста выпуска за 2020 - 2021 годы. Повышение оценки темпа прироста ВВП в 2021 г. до 5,6%, а также опубликованные на текущий момент данные по 2022 г. позволяют предполагать более высокий уровень ВВП в 2022 г. по сравнению с тем, что Банк России ожидал в октябре", - поясняют в ЦБ причины того, что спад ВВП в 2022 году оказался меньше их прогнозов.

Росстат пока не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Ранее Росстат сообщал, что ВВП РФ в III квартале 2022 года снизился на 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале, а за 9 месяцев 2022 года оценивал снижение экономики страны в 1,6%. Поквартальная динамика обычно публикуется Росстатом в конце марта - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы.

По первой оценке Росстата, объем ВВП России за 2022 г. составил в текущих ценах 151 трлн 455,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%.

Новость дополняется

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евразийский банк развития продал Национальный резервный банк

Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

Maersk вышел из логистического сегмента в РФ

Maersk вышел из логистического сегмента в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });