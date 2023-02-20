Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Это лучше официальных и экспертных прогнозов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.

Росстат дважды переносил публикацию первой оценки динамики российской экономики за 2022 год - изначально публикация анонсировалась на 17 февраля, затем по "техническим причинам" ее сдвинули на 22 февраля, а в понедельник передвинули еще раз, но теперь уже на два дня раньше - на 20 февраля.

Как сообщалось, в 2021 году экономика РФ выросла на 5,6%, в 2020 году упала на 2,7%, в 2019 году выросла на 2,2%, в 2018 году рост составлял 2,8%, в 2017 году - 1,8%, в 2016 году - 0,2%, в 2015 году - упала на 2,0%, в 2014 году - выросла на 0,7%.

Снижение ВВП РФ в 2022 году оказалось меньше, чем оценивал уже в феврале ЦБ (2,5%), прогнозировало Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%), а также экономисты - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал спад на 2,7%.

ЦБ в своем опубликованном в понедельник докладе о денежно-кредитной политике отметил, что "по оценкам Банка России, снижение ВВП в 2022 г. составило 2,5% при прогнозе в 3,0 - 3,5%". "Сокращение оказалось меньше оценки Банка России как в III квартале (3,7% по данным Росстата против 4,0% по оценкам Банка России), так и в IV квартале (4,6% согласно новой оценке Банка России против 6,4 - 7,8% в прогнозе ЦБ). Кроме того, Росстат опубликовал пересмотренные оценки прироста выпуска за 2020 - 2021 годы. Повышение оценки темпа прироста ВВП в 2021 г. до 5,6%, а также опубликованные на текущий момент данные по 2022 г. позволяют предполагать более высокий уровень ВВП в 2022 г. по сравнению с тем, что Банк России ожидал в октябре", - поясняют в ЦБ причины того, что спад ВВП в 2022 году оказался меньше их прогнозов.

Росстат пока не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Ранее Росстат сообщал, что ВВП РФ в III квартале 2022 года снизился на 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале, а за 9 месяцев 2022 года оценивал снижение экономики страны в 1,6%. Поквартальная динамика обычно публикуется Росстатом в конце марта - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы.

По первой оценке Росстата, объем ВВП России за 2022 г. составил в текущих ценах 151 трлн 455,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%.

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