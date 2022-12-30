Рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов последнего рабочего дня года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро сильно упали на Московской бирже по итогам пятницы, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на последних торгах года и перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 69,9 руб. в 19:00, что на 2,28 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,3 руб., подешевев на 1,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,02 рубля - до 71,88 рубля. Курс китайского юаня опустился на 27,4 копейки - до 9,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро, хотя и растерял часть дневного роста по итогам последнего рабочего дня года и перед новогодними каникулами. Участники торгов закрывали "длинные" позиции по валюте, стремясь избежать рисков роста волатильности на следующей неделе. Валютная секция на Московской бирже в первую неделю нового года будет работать, в то время как страна в целом в это время традиционно "уходит" на длительные новогодние и рождественские каникулы.

Нормативная структура активов ФНБ

Минфин РФ утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличив максимальную долю юаней до 60% и золота до 40%, говорится в сообщении министерства.

Минфин не уточнил, как изменились нормативные доли других валют. Исходя из того, что доля двух доступных для вложений ФНБ активов, которые Минфин называет в своем релизе, может быть ниже 60% и 40% (то есть в совокупности ниже 100%), альтернатива юаню/золоту по-прежнему есть. Минфин это не комментирует.

Валютная структура ФНБ начала меняться в 2021 году. Изначально структура вложений фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале 2021 года в ней появились юань и иена - 15% и 5%, доли доллара и евро снизились до 35%.

Позднее из структуры ФНБ был исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота - 20,2%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин может начать покупки юаней в ФНБ в рамках бюджетного правила уже в январе. "Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он.

Министр также пояснял, что решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ министерство будет принимать на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,898 млрд евро, 2,767 млрд фунтов стерлингов, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн рублей.

Нефть

Нефтяные котировки растут в ходе вечерних торгов волатильной сессии пятницы, завершая в плюсе второй год подряд.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 по московскому времени подорожали на 0,75% - до $84,09 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,56% - до $78,84 за баррель.

С начала года североморский сорт прибавил около 6%, WTI - более 4%. В 2022-м главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.

Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

Комментарии экспертов

"Рубль после кратковременного ослабления стал активно дорожать, выйдя в хороший плюс. В начале основной сессии произошла сильная коррекционная просадка, но затем рубль ускорил рост. Доллар достигал 69 руб., евро приближался к 73,5 руб. Внешний фон днем улучшился: нефтяные цены и рынки акций отскочили от минимумов пятницы. Правда, рубль по-прежнему демонстрирует слабую корреляцию с глобальными площадками. Вероятно, в последний рабочий день уходящего 2022 года наблюдается фиксация прибыли в валютных позициях. К тому же спрос на иностранную валюту, обусловленный окончанием года, уже был удовлетворен в предыдущие дни. Китайский юань (CNY/RUB) в паре с рублем несет не столь серьезные потери, как американская валюта, чему способствует резкий рост юаня на мировом рынке", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Динамика рубля в новом году будет определяться в первую очередь процессом восстановления российского экспорта. В текущих условиях влияние возобновившихся покупок валюты в рамках бюджетного правила на рубль будет ограниченным. В целом у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению ниже 70 руб./$1 в первом квартале 2023-го при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на праздничные выходные дни на 1,6403 рубля, до 70,3375 руб., и уменьшил курс евро на 42,12 копейки, до 75,6553 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи упал в пятницу на 1,9208 рубля по отношению к четвергу и составил 70,2147 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 1,7674 рубля и составил 70,1674 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 769,049 млн, из которых $1 млрд 045,818 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 723,231 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,22 копейки, до 76,1668 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 78,92 копейки, подорожав до 75,1846 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 595,02 млн, из которых EUR443,41 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 151,61 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в пятницу провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 106,5 млрд рублей (при лимите 1,6 трлн рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,52% и 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.