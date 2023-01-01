НДПИ для Газпрома с 1 января повышается на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026г.

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 января 2023 г. будет увеличен ежемесячно на 50 млрд руб., закон о дополнительных изъятиях в виде "нашлепки" к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 г. включительно, также с 1 января 2023 г. корректируется база расчета НДПИ.

Соответствующий закон (N201629-8) Госдума приняла в ноябре 2022 г.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается: за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей; за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, на величину 50 000, выраженную в миллионах рублей", - говорится во вступающем в силу законе.

Ранее, как следует из формулировки, Госдума уже принимала закон о введении дополнительного ежемесячного изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 416 млрд рублей с 1 сентября по 30 ноября 2022 г.

Одновременно вступающий в силу с 1 января 2023 г. закон корректирует и саму базу расчета НДПИ на газ. Базовая ставка НДПИ при добыче горючего природного газа составляет 35 рублей за 1000 куб. м. При этом указанная налоговая ставка (ст. 342 НК) должна умножаться на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа (Кс). Полученное произведение суммируется со значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг). Вступающий в силу закон суммирует к транспортным расходам еще одну составляющую, коэффициент Ккг.

Предполагается, что этот коэффициент будет принимать значение 134 с 1 января 2023 г. по 30 июня 2024 г. включительно, с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. - 285, с 1 июля 2025 г. - 305.

Дополнительные доходы федерального бюджета РФ от корректировки самого механизма расчета НДПИ на природный газ и от введения с 1 января 2023 г. "нашлепки" к НДПИ в размере 50 млрд руб. ежемесячно оценивались Минфином в объеме 628,3 млрд руб. в 2023 г., в 2024 г. - 699,9 млрд руб., в 2025 г. - 749,6 млрд руб.

С 1 января 2023 г. также повышается налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 20% до 34% на 2023-2025 гг. Рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 г., то есть повышение не будет распространяться на новые проекты. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17%, зачисляется в федеральный бюджет, 17% пойдет в региональный бюджет.