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Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

Предлагается вывести "Газпром" из-под налога на прибыль в 34% для экспортеров СПГ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома", плавно снижавшиеся в середине дня на "Мосбирже", перешли к росту на новости о том, что Минфин предлагает вывести компанию из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%.

По данным на 15:50, цена акций концерна выросла на 2,1% - до 161,4 рубля за штуку.

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, по которым "Газпром" и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января 2023 года для всех экспортеров СПГ, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. По его словам, речь идет о поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта №260062-8, который Госдума рассмотрит во втором чтении на следующей неделе.

Источник напомнил, что с 1 января 2023 года, сроком на три года, ставка по налогу на прибыль была повышена с 20% до 34% для тех экспортёров СПГ, которые уже поставляли газ на экспорт и имеют лицензию на осуществление исключительного права на экспорт газа. По закону "Об экспорте газа", исключительным правом на экспорт СПГ обладает собственник единой системы газоснабжения или его дочерние общества, в уставном капитале которых доля участия организации - собственника единой системы газоснабжения составляет 100% (речь идет о "Газпроме" - ИФ); ряд государственных компаний, работающих на шельфе, доля участия РФ в уставных капиталах которых составляет более чем 50%; частные компании (и их дочки с капиталом более 50%), которым по состоянии на 1 января 2013 года была выдана лицензия, предусматривающая строительство завода по производству СПГ на участках недр, лицензионная добыча по которым началась после 1 января 2013 года. Право на экспорт СПГ частниками было получено с 1 ноября 2013 года.

Разработанные Минфином поправки предлагают уточнить категорию компаний, на которые распространяется повышенная ставка; это компании, указанные в п. 2 ч. 1.1 ст. 3 ФЗ "Об экспорте газа", это - пользователи участков недр на участках недр федерального значения, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ или направление добытого газа природного в газообразном состоянии для сжижения на завод по производству газа природного в сжиженном состоянии, производящим газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на указанных участках недр федерального значения или на иных участках недр федерального значения, лицензии на пользование недрами которых выданы указанным пользователям участков недр после 1 января 2013 года.

Как говорится в законопроекте, на остальные компании, обладающие правом на экспорт СПГ, повышенная ставка не будет распространяться, данная норма будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.

Среди частных компаний крупные СПГ-проекты есть у "Новатэка" ("Ямал-СПГ", "Арктик СПГ"). У "Газпрома" есть СРП-проект "Сахалин-2".

Газпром Минфин Сахалин-2 Госдума
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